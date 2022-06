Sono ore calde in chiave mercato nella sede dell'Inter, dove in questi minuti è arrivato il presidente Steven Zhang raggiungendo l'ad Beppe Marotta, già negli uffici dell'head quarter di Viale della Liberazione, a Milano. Lì, lo stato maggiore del club completerà le ultime pratiche prima di annunciare il rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2024 con opzione per la stagione successiva e aspetterà la risposta del Chelsea dopo l'offerta da 7 milioni di euro più bonus formulata ieri per acquistare Romelu Lukaku in prestito. In questo senso, stando a Sky Sport, c'è cauto ottimismo per poter chiudere l'affare nel week-end.