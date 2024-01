L'Inter ritrova Lautaro Martinez e Federico Dimarco, ma il loro ritorno in campo dal 1' già nel lunch match di domani contro il Verona non è sicuro al 100%. Queste le sensazioni di Sky Sport, che prima del decisivo allenamento di oggi pomeriggio 'vede' il Toro e l'esterno inizialmente in panchina e pronti a subentrare a gara in corso: in questo caso verrebbe rinnovata la fiducia come titolari a Marko Arnautovic e Carlos Augusto.

Le decisione definitiva, però, verrà presa da Inzaghi solo dopo la seduta di oggi ad Appiano Gentile, l'ultima prima dell'appuntamento di domani contro i gialloblu.

