Resta ancora a casa Lukaku che però sta migliorando la condizione fisica dopo l'ultimo acciacco: oggi Big Rom ha svolto lavoro con la squadra e in Supercoppa ci sarà. Stesso discorso per Brozovic e Handanovic che si sono allenati a parte (il croato sul campo) e dovrebbero rientrare in panchina per la sfida in Arabia contro il Milan.

