Squadra che vince con la Juve non si cambia. A poco più di 24 ore da Roma-Inter, Simone Inzaghi sembra orientato a confermare l'11 titolare sceso in campo domenica scorsa, a San Siro, nel derby d'Italia che ha consegnato ai nerazzurri un primato ancora più solido in classifica, a +4 sui bianconeri che hanno una partita disputata in più. Stando a Sky Sport, dopo l'allenamento della vigilia prima della partenza per la Capitale, non si registrano segnali di possibili novità di formazione.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

