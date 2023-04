Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, i due osservati speciali nell'allenamento di oggi ad Appiano Gentile, hanno lavorato regolarmente in gruppo a due giorni dalla gara di Coppa Italia con la Juve, dalla quale erano usciti acciaccati, per stessa ammissione di Simone Inzaghi. Il quale, tirato un sospiro di sollievo, ora dovrà decidere se schierarli titolari o meno nel match di domenica contro la Lazio, scontro diretto in zona Champions: non è da escludere, secondo Sky Sport, che uno dei due o entrambi osservino un turno di riposo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!