La seduta di allenamento di ieri non ha risolto tutti i dubbi di formazione di Simone Inzaghi in vista di Inter-Juve, gara che regalerà il pass per la finale di Coppa Italia. Oggi pomeriggio, dopo la rifinitura, spiega Sky Sport, il tecnico piacentino magari avrà le idee più chiare soprattutto sui due ballottaggi aperti della vigilia: a centrocampo si giocano una maglia da titolare Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu, col secondo favorito sul primo che è diffidato. Da scegliere anche il partner d'attacco di Lautaro Martinez: Edin Dzeko, in questo senso, appare in vantaggio su Romelu Lukaku.