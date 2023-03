Cominciano a delinearsi, tra infortuni, acciacchi e recuperi, le scelte di formazione di Simone Inzaghi in vista di Inter-Fiorentina: per la prima gara le due settimane dedicate alle Nazionali, che inaugura un aprile di fuoco, il tecnico nerazzurro probabilmente non avrà a disposizione Federico Dimarco, ancora out per il problema fisico che aveva accusato nel derby d'Italia contro la Juve, e punterà sul rientrante Robin Gosens. Tutto ok per Edin Dzeko e Alessandro Bastoni, che però dovrebbero accomodarsi inizialmente in panchina.