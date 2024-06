Quella appena cominicata è una settimana molto importante per la nuova Inter di Oaktree. Domani, come noto, è infatti in programma l’assemblea dei soci con l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo presidente che prenderà l'eredità di Steven Zhang.

Secondo le indiscrezioni di Sky Sport il CdA nerazzurro sarà composto da 10 membri: Carassai e Marchetti (entrambi già presenti come indipendenti, ma in orbita Oaktree), i due amministratori delegati Marotta e Antonello e altri quattro manager del fondo californiano che lavorano da tempo sul club nerazzurro, ovvero Cano, Ralph, Ligori e Menduri. Ancora da assegnare, invece, gli ultimi due posti vacanti. Per quanto riguarda il ruolo di nuovo presidente l'emittente ipotizza sul suo sito che "dovrebbe essere italiano".

