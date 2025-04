Novità importanti in casa Inter alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport, domani sugli esterni toccherà a Zalewski e Dimarco.

Ritorno dal primo minuto per l'esterno azzurro, in panchina per tutta la partita contro il Bayern Monaco, e chance sulla destra per il polacco.

Maglia da titolare anche per Frattesi dall'inizio, davanti toccherà a Lautaro e Arnautovic con Thuram dalla panchina. Al suo fianco ci sarà Taremi: l'iraniano è recuperato e sarà convocato.

A centrocampo potrebbe rifiatare Mkhitaryan, dietro possibile riposo per Pavard e Acerbi. Rispetto a Monaco di Baviera, anche Carlos Augusto dovrebbe partire dalla panchina. In cabina di regia Calhanoglu favorito su Asllani.

La probabile formazione: Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Arnautovic.

