Turnover sì, ma ragionato. A poco più di 24 ore da Inter-Bologna, ottavo di finale di Coppa Italia, Simone Inzaghi sta studiando il migliore undici da schierare per battere la sorpresa più affascinante del campionato italiano, tra scelte obbligate e pensieri legati alla lotta scudetto.

In porta, secondo le informazioni di Sky Sport, verrà concesso un turno di riposo a Yann Sommer, che lascerà il posto a Emil Audero, alla sua seconda presenza ufficiale dopo quella in Champions con il Benfica. Davanti all'ex Samp, la difesa sarà la stessa dell'ultima partita, mentre qualcosa a centrocampo verrà modificato (chance probabile per Carlos Augusto, Asllani e Frattesi). In avanti, con Marko Arnautovic sicuro di una maglia, largo alla staffetta Lautaro-Thuram. Lo riporta Sky Sport.

