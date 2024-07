Cena notturna tra Alessandro Buongiorno e il suo entourage, con la presenza anche di Beppe Riso che ieri ha agitato le acque attorno al centrale del Torino rivelando l'offensiva dell'Inter che sta provando a inserirsi nell'affare con il Napoli.

L'aggiornamento arriva da Gianluca Di Marzio di Sky. Il giocatore - come riferisce il giornalista - ieri sera si è confrontato con il suo agente. Buongiorno doveva decidere se accettare da subito l'offerta del Napoli o se aspettare l'Inter. "Terminata la cena con Buongiorno, Riso si è incontrato con il dirigente del Napoli Giovanni Manna. L'agente ha dato l'ok al Napoli da parte di Buongiorno per andare avanti nella trattativa. Nelle prossime ore le parti lavoreranno quindi per trovare un accordo sulle ultime situazioni contrattuali ancora in ballo", si legge.