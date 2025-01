Archiviato l'impegno in campionato con la vittoria sull'Empoli, l'Inter è pronta a catapultarsi di nuovo sulla Champions League: nel mirino c'è la sfida con lo Sparta Praga di mercoledì, cruciale per la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. E da Appiano Gentile arrivano notizie fresche: come riferiscono i colleghi di Sky Sport, infatti, Davide Frattesi (alle prese con un affaticamento muscolare) oggi ha svolto tutto l'allenamento in gruppo, mentre Joaquin Correa si è allenato a buon ritmo sul campo e rientrerà con i compagni giovedì (il Tucu non è in lista Champions).

La cattiva notizia è invece legata di nuovo a Francesco Acerbi: per il difensore lavoro personalizzato, si valuta se portarlo o meno a Praga. Ancora lavoro a parte per Hakan Calhanoglu e Yann Bisseck che puntano Monaco o derby contro il Milan.

