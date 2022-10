Dopo il prezioso pareggio di Barcellona, l' Inter si tuffa di nuovo sul campionato per continuare la rimonta e dare seguito al successo del Mapei contro il Sassuolo. Domenica a San Siro arriva la Salernitana e Inzaghi studia l'undici da lanciare nel lunch match della decima giornata di Serie A. Stando agli ultimi aggiornamenti di Sky Sport dovrebbe essere confermato di nuovo Onana tra i pali, protetto dalla difesa a tre composta da Skriniar, Acerbi e uno tra De Vrij e Bastoni : il tecnico nerazzurro deve ancora decidere a chi concedere un turno di riposo.

In mezzo al campo si rivedrà dal 1' Asllani affiancato da Barella e Calhanoglu (in ballottaggio con Mkhitaryan), con Dumfries a destra e Gosens che potrebbe trovare una maglia da titolare sulla corsia opposta dopo il pesante graffio del Camp Nou. In attacco sarà ancora il turno di Lautaro e Dzeko. Brozovic e Lukaku gli unici assenti, torna a disposizione Correa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko.