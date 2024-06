Giornata da cerchiare in rosso, quella di domani, per l'Inter: secondo Sky Sport, infatti, sarà il 12 giugno il giorno cruciale per due passaggi molto importanti per l'avvio della nuova era di Oaktree. In primo luogo, è atteso il ritorno di Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, col quale la dirigenza nerazzurra intende chiudere il rinnovo del tecnico piacentino. Ma soprattutto, è atteso per domani l'annuncio del rinnovo con l'Inter di Nicolò Barella: sarà quindi il vicecapitano il primo prolungamento certificato dei tre annunciati da tempo.

Per vedere il sigillo sul nuovo accordo con Lautaro Martinez, già definito nei giorni scorsi, si dovrà invece aspettare ancora qualche giorno, nello specifico il ritorno del Toro dagli Stati Uniti dove sarà impegnato in Copa America.

