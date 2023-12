Cuadrado si opera. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'Inter e il giocatore hanno sciolto le ultime riserve. L'esterno colombiano ex Juventus dunque dovrà ricorrere all'operazione per cercare di risolvere il problema al tendine d'Achille sinistro che ha condizionato la sua avventura in nerazzurro fin qui. L'intervento è in programma nei primi giorni della prossima settimana in Finlandia, precisamente a Turku, e sarà svolta dal professor Lasse Lempainen. Cuadrado sarà indisponibile per almeno tre mesi.