L'ipotesi di mercato italiana si allontana per Federico Chiesa, giocatore ancora in cerca di sistemazione dopo essere stato messo ai margini del progetto tecnico della Juventus. Stando a quanto risulta a Sky Sport, non ci sono attualmente le condizioni per un approdo dell'esterno della nazionale azzurra all'Inter, che ha fatto sapere di non voler intervenire per migliorare l'attacco da qui al 30 agosto, né al Milan (i costi dell'operazione sono troppo alti e il reparto è già copertissimo).

Più probabile un trasferimento in Premier League per l'ex Fiorentina: il Chelsea è una pista concreta, in caso di separazione da Raheem Sterling.

