L'Inter continua a sudare ad Appiano in preparazione del match contro il Porto, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. E in casa nerazzurra arrivano buone notizie: come aggiorna Sky Sport, infatti, oggi Milan Skriniar si è allenato in gruppo, anche se parzialmente. Lo slovacco proverà ad esserci martedì al do Dragao.

Oltre all'allenamento in campo, la squadra si è concentrata anche sulla classica analisi video: è stato questo, riferisce l'emittente, il momento confronto avvenuto tra Inzaghi e la squadra per provare a risolvere i problemi visti a La Spezia, dove i nerazzurri hanno creato tanto ma concretizzato poco davanti porta, incassando poi la beffa finale.