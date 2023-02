C’è grande entusiasmo in casa Inter dopo la vittoria nel derby. Al termine dell’allenamento odierno, come riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi si è intrattenuto con i tifosi per firmare autografi e scattare foto. Per l’allenatore anche un regalo da parte di una tifosa, che gli ha consegnato dei biscotti. Un episodio curioso tra l’altro avvenuto anche lo scorso anno.