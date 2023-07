La redazione di Sky Sport fa il punto sul mercato dell'Inter partendo da Marcelo Brozovic, pizzicato ieri in un lussuoso hotel di Parigi per limare gli ultimi dettagli sul faraonico contratto che lo legherà all'Al Nassr. Il club nerazzurro ha accettato l'offerta da 18 milioni di euro e Brozo ha sostenuto le visite mediche: mancano solo gli ultimi dettagli e la firma del croato, in arrivo nelle prossime ore anche se regna la cautela visto l'ultimo post pubblicato su Instagram dal giocatore.

Per André Onana si attende invece l'offerta ufficiale del Manchester United, non ancora arrivata ma attesa a breve: la cifra sul piatto, conferma l'emittente, si aggirerà intorno ai 50 milioni di euro. A questa trattativa è stettamente legato anche il futuro di Samir Handanovic, con il contratto scaduto il 30 giugno ed un rinnovo che secondo Sky non si può ancora escludere totalmente.

