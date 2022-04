Non ci sono grandissimi dubbi di formazione in casa Inter in vista della trasferta di domani sera a Bologna. Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Sky Sport, l'unico ballottaggio riguarda l'attacco. Certa la presenza di Lautaro Martinez, al suo fianco uno tra Correa e Dzeko. Rispetto alla gara contro la Roma il volto nuovo sarebbe solo Bastoni, eventualmente il "Tucu" se dovesse prevalere sul bosniaco.