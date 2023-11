Gli esami di controllo a cui si è sottoposto stamattina Alessandro Bastoni hanno confermato il risentimento muscolare al polpaccio destro accusato con la Nazionale italiana mercoledì scorso. Il difensore interista, stando a quanto riporta Sky Sport, salterà sicuramente il derby d'Italia con la Juve di domenica sera, l'intermezzo di Champions col Benfica, per poi puntare al rientro tra Napoli e Udinese. Da Appiano Gentile filtra la speranza di rivedere l'ex Parma e Atalanta in campo nel big match contro i partenopei in programma domenica 3 dicembre.

