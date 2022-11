La certezza è doppia: Bastoni (diffidato) e Calhanoglu stasera partiranno dalla panchina. Arrivano conferme, in tal senso, anche da SkySport24, che prova ad anticipare le scelte di formazione di Inzaghi per il match di stasera con il Bayern Monaco. Titolari sulle fasce dovrebbero partire Bellanova e Gosens, con Asllani nel ruolo di playmaker in mezzo a Barella e Mkhitaryan. In attacco, invece, ancora dubbi su Lautaro: anche il Toro è diffidato, ma dovrebbe comunque iniziare il match assieme a Correa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lautaro.