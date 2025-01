Sono tante le assenze alle quali deve far fronte l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, reduce dal ko col Milan in finale di Supercoppa italiana, sconfitta dalla quale bisogna ripartire senza gli strascichi della notte di Riad. I campioni d'Italia ripartono da Venezia, dove questo pomeriggio scenderanno in campo per la 20esima giornata di Serie A EniLive, turno che dovranno affrontare senza buona parte dei titolarissimi.

A qualche ora dal fischio d'inizio del match del Penzo, Sky Sport abbozza l'undici iniziale che Simone Inzaghi schiererà per affrontare la squadra di Di Francesco: alla certezza tra i pali Yann Sommer fa da contraltare un centrocampo inedito dal primo minuto e se la scelta di affidare la fascia sinistra a Carlos Augusto con Dimarco perfettamente in forma risulta inusuale, la vera novità è il trio di mezzo composto da Barella, Asllani e Zielinski, con il centrocampista sardo unico titolarissimo dei tre indicato a scendere in campo dall'inizio. Thuram ha recuperato, ma Taremi scalpita e la buona prestazione imbastita a Riad gli consegna di fatto il posto al fianco del capitano.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro.

