Dopo i rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin, c'è chi si aspettava un prolungamento di contratto anche dell'amministratore delegato Alessandro Antonello. Rinnovo sul quale fa luce Matteo Barzaghi di Sky che tramite i canali personali spiega il motivo per il quale l'attuale CEO nerazzurro non necessita di mettere nero su bianco un prolungamento di contratto. La ragione è tutt'altro che preoccupante perché il dirigente nerazzurro ha sottoscritto con l'Inter un contratto a tempo indeterminato, il che rende di fatto suggellato il rapporto tra lui e il club. "Un aggiornamento sui rinnovi di contratto dei dirigenti dell’Inter. Il Ceo Antonello ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato e dunque non necessita di rinnovo. Zhang ha piena fiducia in blocco di tutto il top management nerazzurro" si legge nel tweet.

Un aggiornamento sui rinnovi di contratto dei dirigenti dell’Inter. Il Ceo Antonello ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato e dunque non necessita di rinnovo. Zhang ha piena fiducia in blocco di tutto il top management nerazzurro. — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) November 28, 2023

