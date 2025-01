Si è concluso l’allenamento di oggi in casa Inter in vista della sfida contro il Venezia. Da Sky Sport arrivano gli aggiornamenti sugli infortunati. Le buone notizie arrivano da Benjamin Pavard che è rientrato in gruppo. Anche Marcus Thuram ha svolto tutto l’allenamento con la squadra.

A parte ben quattro giocatori: Joaquin Correa (rientro col Bologna), Hakan Calhanoglu (qualche chance di andare in panchina a Venezia), Francesco Acerbi (a buon ritmo, settimana prossima potrebbe rientrare in gruppo) e Yann Bisseck, che secondo l’emittente si sentiva un po’ carico. Per il momento non sono stati effettuati esami per il difensore tedesco che verrà monitorato nei prossimi giorni.

