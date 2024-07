Le sirene arabe hanno provato ad indurre in tentazione Simone Inzaghi. Stando ad un'indiscrezione riportata da Sportitalia, infatti, una formazione della Saudi Pro League, nello specifico l'Al Nassr dell'ex nerazzurro Marcelo Brozovic e di Cristiano Ronaldo, ha provato ad anticipare l'Inter, intenta a trovare l'accordo per il rinnovo del contratto, mandando qualche tempo fa degli emissari in Italia per proporre al piacentino un ricco contratto con base 20 milioni più bonus a stagione.

Simone Inzaghi ha però preso atto, ringraziato e declinato. Nel suo futuro c'è solo l'Inter, nelle prossime ore è atteso l'annuncio del prolungamento coi nerazzurri.

