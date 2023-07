L'incontro decisivo per l'arrivo di Davide Frattesi all'Inter andrà in scena domani: Beppe Marotta e Giovanni Carnevali, secondo Sportitalia, si vedranno infatti per definire gli ultimi dettagli prima della definitiva fumata. Viene fornito anche il dettaglio delle cifre dell'operazione: Frattesi vestirà la maglia nerazzurra per 33 milioni più 5 di bonus, con obbligo di riscatto che scatterà a febbraio 2024. In più, il Sassuolo si vedrà riconosciuto il 10 per cento da un'eventuale futura vendita, così come la Roma otterrà una percentuale dal Sassuolo per la cessione del centrocampista. Nell'operazione sarà inserito Samuele Mulattieri, valutato 6-7 milioni.

