Non si placano le voci sul futuro societario dell'Inter. Il nome nuovo che potrebbe presentare a breve un'offerta sul tavolo di Steven Zhang viene lanciato dall'agenzia di stampa Reuters, che cita fonti che hanno familiarità con la questione: si tratta dell'imprenditore miliardario Thomas Zilliacus, ex dirigente della Nokia che aveva cercato di acquistare il Manchester United attraverso la sua holding, la XXI Century Capital, prima di ritirarsi dalla corsa ad aprile.

Il finlandese starebbe valutando un'offerta per il club nerazzurro poiché questo sta attirando l'interesse degli investitori internazionali. Le fonti citate sostengono e precisano che lo straordinario percorso dell'Inter in Champions League ha dato un'accelerazione a questo scenario. "I consiglieri - si legge nella nota dell'agenzia di stampa - fisseranno probabilmente una scadenza per un round finale di offerte per l'Inter nelle prossime quattro settimane, hanno aggiunto due persone coinvolte nella questione, con un'altra persona che afferma che un accordo potrebbe essere completato più avanti in estate".

Suning, puntualizza Reuters nello stesso lancio di agenzia, ha comunque negato che sia in corso una trattativa per il cambio di proprietà del club interista: "Non c'è nessun processo di offerta", il virgolettato attribuito ad un rappresentante della comunicazione di Suning Holdings Group.

