L'affaticamento agli adduttori della coscia terrà Gosens fuori dal match di Bologna, così come Vidal e Caicedo. Le tre assenze - aggiorna Repubblica - limiteranno le chance di turnover da parte di Inzaghi: a centrocampo ci saranno i soliti Barella, Brozovic e Calhanoglu, mentre a sinistra Perisic sarà chiamato agli straordinari. "Qualche possibilità in più di gestire le energie dei titolari resta in difesa, in corsia destra e soprattutto in attacco, dove l’unico indisponibile è Caicedo, ancora a casa per problemi gastrointestinali e di fatto mai entrato nelle rotazioni fra le punte", si legge.