L'organizzazione della festa per lo Scudetto, riguardi questa il Milan o l'Inter, rischia di diventare un vero e proprio pasticcio. Il quotidiano La Repubblica spiega l'inghippo: la Lega Serie A aveva pensato di anticipare Inter-Sampdoria e Milan-Sassuolo, gare dell’ultima giornata di campionato, a sabato, allo scopo di fissare per la domenica, a San Siro, la cerimonia di premiazione con la consegna del trofeo. Il dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, però, nei giorni scorsi ha inviato alla Lega una comunicazione in cui chiedeva di 'valutare la possibilità di calendarizzare gli incontri Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan per domenica 22 maggio', vista la possibile concomitanza in Piazza Duomo del concerto per l'anniversario di Radio Italia.