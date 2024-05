Dopo il comunicato di Steven Zhang con relative accuse a Oaktree, cosa ci sarà da aspettarsi ora in merito alla situazione societaria dell'Inter? Il quotidiano La Repubblica prova a fare una ricostruzione per sommi capi: salvo sorprese al momento inimmaginabili, se Zhang non riuscirà a restituire i 375 milioni che deve a Oaktree, martedì 21 maggio comincerà il procedimento che porterà il fondo americano a diventare proprietario del pacchetto di maggioranza delle azioni dell’Inter. Come garanzia del finanziamento di 275 milioni concesso nel 2021 (a cui nel triennio si sono aggiunti 100 milioni di interessi), Oaktree aveva infatti preteso un pegno sul pacchetto di maggioranza del club che ora può essere escusso.

Quali ripercussioni per la società? Sic stantibus rebus, l'Inter presto avrà un nuovo consiglio di amministrazione e un nuovo presidente. Dal punto di vista sportivo, le conseguenze immediate dovrebbero essere nulle. I revisori di PWC nelle scorse settimane hanno verificato la correttezza della documentazione contabile in base cui Covisoc, la commissione di vigilanza sulle società di calcio, a fine mese certificherà che l’Inter ha i requisiti per l’iscrizione al prossimo campionato. Sarà poi la nuova proprietà nerazzurra a dover consegnare a ottobre la dichiarazione di continuità aziendale. L’iter sarebbe lo stesso che ha portato il fondo Elliott a subentrare a Yonghong Lì nel 2018 nella proprietà del Milan.

