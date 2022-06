Il quotidiano La Repubblica fa la sua analisi sulle mosse di mercato per l'Inter. Esprimendo tutto il suo scetticismo sulla questione Romelu Lukaku, per il quale le probabilità di tornare nella Milano nerazzurra sono decisamente ridotte. "Molto probabile che alla fine il matrimonio-bis fra il club nerazzurro e il centravanti belga non si farà. Lui vuole tornare a Milano, l'Inter sarebbe pronta a riaccoglierlo in prestito, ma comprensibilmente il Chelsea spinge il giocatore altrove, nella speranza di monetizzare al massimo la sua cessione, temporanea o definitiva che sia. E l'Inter, con l'obbligo imposto dalla proprietà di incassare più di quanto spende e l'ombra di un nuovo settlement agreement con la Uefa (discorso che comunque, lo ricordiamo, coinvolgerà altri club e si svilupperà eventualmente in termini più leggeri rispetto al passato, ndr) non è certo la più gradita delle mete, dal punto di vista dei Blues", si legge.