Se Simone Inzaghi è ancora al suo posto, sulla panchina dell'Inter, è soprattutto per il percorso fatto nelle Coppe. Ma non solo, secondo quanto rivela La Repubblica: un’altra assicurazione che fin qui ha protetto il tecnico piacentino è il rapporto coi giocatori, soprattutto con i senatori dello spogliatoio che non lo hanno scaricato, come sanno i dirigenti. Ecco perché un cambio in corsa non è ancora stato preso seriamente in considerazione, oltre al fatto ch Cristian Chivu, tecnico della Primavera, non è ritenuto pronto neanche per fare il traghettatore.