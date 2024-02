Non erano intorno ai 2,5 milioni di euro le cifre d'ingaggio proposte a Piotr Zielinski dal Napoli. Questo è quanto viene svelato Radio Kiss Kiss, emittente vicina alle vicende dei partenopei, che nei giorni scorsi aveva peraltro parlato di una proposta di rinnovo con un contratto di due anni. Cifre che, stando alle comunicazioni arrivate dal club azzurro, si sono rivelate però errate.

A proposito di tale errore, Valter De Maggio, direttore dell'emittente radiofonica, ha fatto un passo indietro con rettifica alla quale viene aggiunto un retroscena legato alla proposta fatta dall'Inter che ha conquistato il polacco: "Dal Napoli ci assicurano che la proposta per il rinnovo di Zielinski era di quattro anni ed economicamente molto importante, molto più importante di quanto avevamo detto, addirittura quasi del doppio" come ha spiegato a Radio Goal. Il che significherebbe che il club di De Laurentiis avrebbe proposto a Zielinski un rinnovo a 5 milioni di euro circa, ma a quanto pare non è bastato a superare la concorrenza dei nerazzurri.

