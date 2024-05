Passerella finale stasera per Verona e Inter, entrambe estremamente soddisfatte per la stagione che si conclude con i 90 minuti del Bentegodi. I padroni di casa festeggiano una salvezza che a un certo punto pareva insperata, mentre i nerazzurri ormai da un mese godono per la seconda stella. E quella di stasera sarà anche la prima partita dell'Era Oaktree...

QUI VERONA – Diverse defezioni in casa gialloblu. L'ottimo Baroni deve rinunciare agli squalificati Duda ed Henry. Non convocati nemmeno Cruz, Montipò, Folorunsho e Swiderski: tanti giovani in una lista che comprende addirittura ben quattro portieri. Prevedibile un undici inedito, con Perilli tra i pali e l'ex interista Bonazzoli di punta.

QUI INTER – Inzaghi cercherà di fare punti anche stasera, nonostante vari cambi di formazione. Il tecnico neo campione d'Italia dovrebbe riproporre Audero tra i pali, con Di Gennaro che freme per il possibile debutto stagionale a gara in corso. In difesa Bisseck, Acerbi e Carlos Augusto più Dumfries e Dimarco (davanti a Buchanan) sulle corsie laterali. E se Barella e Frattesi sembrano certi di una maglia, resiste il ballottaggio in regia tra Calhanoglu e Asllani. In attacco, invece, il tandem dovrebbe essere formato da Thuram e Arnautovic, con Lautaro e Sanchez pronti a subentrare.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

VERONA (4-2-3-1): Perilli; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Cabal; Serdar, Dani Silva; Mitrovic, Suslov, Noslin; Bonazzoli.

Panchina: Berardi, Chiesa, Toniolo, Dawidowicz, Corradi, Centonze, Vinagre, Belahyane, Patanè, Charlys, Tavsan, Lazovic, Ajayi, Cisse.

Allenatore: Baroni.

Squalificati: Duda (1), Henry (1).

Indisponibili: Cruz, Montipò, Folorunsho, Swiderski.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Arnautovic.

Panchina: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Bastoni, Darmian, Buchanan, Cuadrado, Asllani, Mkhitaryan, Klaassen, Sensi, Sanchez, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

ARBITRO: Zufferli.

Assistenti: Bottegoni e Lombardo.

Quarto ufficiale: Camplone.

Var: Valeri (Miele).

