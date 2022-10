Dare continuità alla vittoria sul Barcellona. Un successo denso di contenuti e significativo non solo per i tre punti. Questo l'obiettivo dell'Inter che oggi scende in campo a Reggio Emilia per affrontare un Sassuolo a sua volta lanciatissimo dopo aver battuto Torino e Salernitana.

QUI SASSUOLO – I neroverdi sono consapevoli del momento positivo che stanno attraversando e Dionisi non l'ha nascosto in conferenza stampa. Pochi i dubbi di formazione: Berardi ancora out, quindi Laurienté sarà riproposto in attacco. Sull'altra fascia, invece, ballottaggio tra Kyriakopoulos e Ceide. Per il resto, si va verso la conferma dei soliti noti. Da valutare Traoré, che al massimo andrà in panchina.

QUI INTER – Il grande dubbio riguarda ancora il ruolo del portiere: Handanovic oppure Onana? Dopo l'ottima prova del camerunese con il Barcellona, tutto lasciava pensare alla fine dell'alternanza. E, invece, Inzaghi sembra voler riproporre lo sloveno, tra lo stupore generale soprattutto dei tifosi interisti. Sfida aperta. In difesa tornano a salire poi le quotazioni di Acerbi, mentre in mezzo al campo potrebbero rivedersi Dumfries e Asllani. In attacco, considerando il forfait prolungato di Lukaku e le non perfette condizioni di Correa, tandem obbligato Dzeko-Lautaro. In infermeria anche Cordaz e Brozovic.

