Non c'è tempo per godere dei 6 gol rifilati all'Hellas Verona che l'Inter deve già tornare in campo e lo fa in un match tutt'altro che banale. Oggi i nerazzurri sono di scena all'Olimpico di Roma per affrontare i giallorossi dell'ex Mourinho, avvelenato per il pari deludente di Monza. Inzaghi è ben consapevole delle trappole che presenta la partita odierna, ma intende proseguire sul trend positivo che sta proiettando i suoi verso un posto Champions che solo fino a poche giornate fa pareva utopico.

QUI ROMA – Diversi nodi da sciogliere per lo Special One, che sarà certamente orfano degli infortunati Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Llorente, El Shaarawy e Darboe oltre allo squalificato Celik. Da valutare le condizioni di Dybala, Belotti e Wijnaldum: tutti e tre, in ogni caso, potrebbero partire dalla panchina. Scelte quindi quasi obbligate, con Solbakken e Pellegrini alle spalle di Abraham nel consueto 3-4-2-1.

QUI INTER – Inzaghi ha certamente più scelta rispetto al collega portoghese, ma non per tutte le zone del campo. In difesa e sulle fasce, anche il tecnico nerazzurro avrà opzioni molto ridotte: rispetto al Bentegodi, riecco Darmian e Bastoni, considerando che D'Ambrosio si è unito alla lista degli indisponibili per affaticamento. Dubbio tra De Vrij e Acerbi, mentre certi di una maglia sono Dumfries e Dimarco. Ballottaggio in mezzo tra Calhanoglu e Brozovic per completare la mediana assieme a Barella e Mkhitaryan. In attacco, invece, prosegue l'alternanza: Correa in vantaggio su Lautaro per far coppia con Lukaku. Ai box Skriniar e Gosens.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

Panchina: Svilar, Boer, Keramitsis, Missori, Camara, Tahirovic, Wijnaldum, Volpato, Dybala, Belotti.

Allenatore: Mourinho.

Squalificati: Celik (1).

Indisponibili: Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Llorente, El Shaarawy, Darboe.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa.

Panchina: Handanovic, Cordaz, Acerbi, Bellanova, Zanotti, Asllani, Gagliardini, Brozovic, Carboni, Lautaro, Dzeko.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Skriniar, Gosens, D'Ambrosio.

ARBITRO: Maresca.

Assistenti: Imperiale e Bresmes.

Quarto uomo: Colombo.

Var: Di Paolo (Paganessi).

