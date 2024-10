Le vittorie di Milan e Juve, seppur estremamente faticose, costringono l'Inter a rispondere su un campo durissimo come quello della Roma. I nerazzurri sono dunque chiamati a una prova seria e di spessore, in grado di cancellare definitivamente un avvio di campionato titubante a differenza invece dell'inizio della campagna europea in Champions, dove i campioni d'Italia sembrano calarsi pià nella parte.

QUI ROMA – I guai di Juric sono praticamente finiti: recuperati Dybala e Dovbyk. Riecco anche Le Fée e Hummels, finalmente anche loro arrivati a una condizione fisica decente. Resta il dubbio in difesa con il ballottaggio Angeliño-Hermoso: l'ex Galatasaray è favorito, con Zalewski sulla fascia sinistra. A metà campo, invece, Koné è in vantaggio su Pisilli.

QUI INTER – Inzaghi perde i pezzi a centrocampo: non convocati Zielinski (ko in nazionale) e Asllani (leggera distorsione a un ginocchio). In compenso, almeno è recuperato Barella, che però dovrebbe partire dalla panchina, lasciando inizialmente spazio a Frattesi. Lautaro è stato l'ultimo a rivedersi ad Appiano Gentile dopo la sosta, ma sarà regolarmente al centro dell'attacco per fare coppia con Thuram. Pavard dovrebbe vincere il solito ballottaggio con Bisseck, esattamente come Darmian su Dumfries per la fascia destra. Regia affidata a Calhanoglu. Ancora non pronto Buchanan, anche se la data del rientro si avvicina sempre di più.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Angeliño; Celik, Cristante, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

Panchina: Ryan, Marin, Hummels, Hermoso, Sangaré, Dahl, Saud, Paredes, Pisilli, Le Fée, Baldanzi, Soulé, Shomurodov.

Allenatore: Juric.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Saelemaekers, El Shaarawy.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Palacios, Dumfries, Carlos Augusto, Barella, Berenbruch, Correa, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Buchanan, Zielinski, Asllani.

ARBITRO: Massa.

Assistenti: Carbone e Peretti.

Quarto ufficiale: Feliciani.

Var: Di Bello (Di Paolo).

