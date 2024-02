Dopo il successo in Champions contro l'Atletico Madrid, l'Inter continua il suo percorso in campionato facendo tappa a Lecce, campo in cui tutti hanno faticato in questa stagione. L'obiettivo, nonostante cambi e defezioni, resta quello di vincere per continuare ad alimentare il sogno scudetto.

QUI LECCE – Problemi in difesa per D'Aversa, primo degli squalificati Pograncic e Dorgu. Baschirotto ha smaltito l'influenza e sarà in campo, al suo fianco Touba favorito su Blin. Dubbio in attacco: Banda è recuperato ma non è al top, quindi potrebbe lasciare il posto a Sansone oppure a Oudin, con l'inserimento a centrocampo di Rafia o Gonzalez.

QUI INTER – Inzaghi deve fare i conti con diverse defezioni. Oltre ai soliti Sensi e Cuadrado, fuori causa anche Acerbi, Thuram e pure Sommer, fermato dall'influenza. Calhanoglu non è al meglio e dovrebbe andare in panchina. Dunque, dopo il match di Lisbona col Benfica, esordio anche in campionato tra i pali per Audero. Formazione rivoluzionata: dentro dal 1' i vari Bisseck, Carlos Augusto (come braccetto), Dumfries, Frattesi, Asllani e Sanchez. Arnautovic dovrebbe partire dalla panchina, lasciando la maglia da titolare ancora a capitan Lautaro. Convocato anche il giovane Sarr.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone.

Panchina: Borbei, Samooja, Esposito, Venuti, Berisha, Blin, Gonzalez, Rafia, Banda, Burnete, Piccoli, Pierotti.

Allenatore: D'Aversa.

Squalificati: Pograncic (1), Dorgu (1).

Indisponibili: Brancolini, Dermaku.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro.

Panchina: Di Gennaro, Calligaris, Pavard, Darmian, Bastoni, Buchanan, Calhanoglu, Barella, Klaassen, Akinsanmiro, Arnautovic, Sarr.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Acerbi, Sommer, Sensi, Cuadrado, Thuram.

ARBITRO: Doveri.

Assistenti: M. Rossi e Di Gioia.

Quarto ufficiale: Baroni.

Var: Valeri (Mariani).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!