Il giorno della finale di Coppa Italia è arrivato. Stasera, in uno stadio Olimpico stracolmo, Inter e Juventus si contendono il trofeo nazionale che capita nel bel mezzo della lotta scudetto che vede protagonisti i nerazzurri, ma non i bianconeri. Inzaghi e Allegri tornano a incrociarsi per la quarta volta in stagione dopo le due in campionato e la Supercoppa di inizio gennaio: finora il bilancio sorride al piacentino, che non intende cedere il passo al collega neppure nel match di stasera.



QUI JUVENTUS – I bianconeri sono reduci dal ko in campionato con il Genoa e il morale non è certamente altissimo, ma Allegri ha potuto preparare la partita con calma visto il quarto posto blindato. Di conseguenza, rispetto al collega sull'altra panchina, il toscano avrà gente più riposata sia a livello fisico che mentale. Recuperati sia Pellegrini che Locatelli, ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina. Possibile rivedere il 4-2-3-1 con Dybala alle spalle di Vlahovic più Cuadrado e Bernardeschi (favorito su Morata) esterni. Fuori De Sciglio per squalifica.



QUI INTER – Inzaghi perde Vecino, ma recupera Bastoni. Il difensore, fermatosi alla vigilia del match di Bologna per un problema a un polpaccio, è recuperato e potrebbe partire titolare: ancora nulla è deciso, Dimarco e D'Ambrosio restano alternative plausibili, ma l'ex atalantino vuole esserci a ogni costo. Come detto in precedenza, il tecnico dei campioni d'Italia non intende farsi condizionare dalla lotta scudetto e manda in campo la miglior formazione possibile, quindi confermando Dumfries e Perisic sulle corsie laterali, preferendoli nuovamente a Darmian e Gosens. Stesso identico discorso per difesa e centrocampo: dentro i titolarissimi. In attacco l'altro piccolo dubbio su chi affiancherà Lautaro: Dzeko scalda i motori, ma occhio a Correa e Sanchez che ancora non si sentono tagliati fuori.



---