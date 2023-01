Momento delicato in casa Inter, con un calendario fitto di impegni e nulla da poter lasciare per strada. I due punti sfumati a Monza gridano vendetta e allora i nerazzurri intendono riprendere immediatamente il cammino in campionato che appena dieci giorni fa aveva visto la vittoria brillante con il Napoli capolista.

QUI INTER – Diversi dubbi per Inzaghi per l'impegno odierno. Sicuramente out Brozovic, Lukaku e Handanovic, restano da valutare gli altri acciaccati. Quello che sta meglio è senza dubbio Calhanoglu che infatti si candida per una maglia da titolare in mezzo al campo. Discorso diverso per Barella: convocato, ma non è detto possa partire dall'inizio. Ancora ai box il belga, che punta a rientrare in Supercoppa. Per il resto, rispetto al match di coppa con il Parma, tornano dal 1' i vari Skriniar, Acerbi, Darmian, Dimarco e Dzeko. Lautaro più di Correa per far coppia con il bosniaco. Gagliardini o Asllani a completare la mediana qualora Barella non dovesse essere ritenuto pronto per partire dall'inizio.

QUI VERONA – Pochi dubbi per Zaffaroni, tecnico dell'Hellas che funge da tutor di Bocchetti. I gialloblu, reduci dal secondo successo in campionato, arrivano a Milano vogliosi di ben figurare. Probabile la conferma del canonico 3-4-2-1 con Lazovic e Kallon alle spalle dell'unica punta Djuric. Recuperato Lasagna, restano in infermeria Verdi, Cortinovis, Faraoni e Praszelik.

---