Riecco la Champions League e l'Inter punta al bottino pieno per dare continuità al pari di Manchester contro il City di Guardiola. Di fronte la Stella Rossa che nella prima giornata ha fatto sudare il Benfica (1-2 al Marakana di Belgrado).

QUI INTER – Inzaghi rivoluziona la squadra: saranno ben sette i cambi rispetto alla vittoria di Udine. Oltre a Zielinski e Dumfries, menzionati dallo stesso tecnico ieri in conferenza stampa, dall'inizio partiranno anche Pavard, De Vrij, Carlos Augusto, Arnautovic e Taremi. A stupire è soprattutto l'inedito tandem d'attacco, con Lautaro e Thuram entrambi inizialmente in panchina. Confermati in mezzo Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre Bastoni è l'unico "reduce" in difesa. Oltre a Buchanan e Barella, fuori causa Correa e Palacios che non sono in lista Uefa.

QUI STELLA ROSSA – Il grande dubbio della vigilia riguarda il portiere Glazer, non al meglio dopo l'infortunio nel match con lo Zeleznjcar: i ncaso di forfait, pronto il vice Marko Ilic. Torna il terzino sinistro Rodic, con Seol che si sposta a destra. In mezzo al campo Krunic, vecchia conoscenza della Serie A. Radonjic, ex Torino, dovrebbe partire dalla panchina. Ballottaggio Ndiaye-Duarte per il ruolo di punta. Out Mimovic, Ivanic e Degenek.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Darmian, Dimarco, Asllani, Frattesi, Lautaro, Thuram.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Buchanan, Barella.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Glazer; Seol, Djiga, Spajic, Rodic; Krunic, Elsnik; Silas, L. Ilic, Olayinka; Ndiaye.

Panchina: M. Ilic, Gutesa, Drkusic, Lekovic, Dalcio, Kanga, Maksimovic, Prutsev, Katai, Radonjic, Milson, Duarte.

Allenatore: Milojevic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Mimovic, Ivanic, Degenek.

ARBITRO: Zwayer.

Assistenti: Kempter e Dietze.

Quarto ufficiale: Badstübner.

Var: Dankert (Brand).

