Dopo una pre-season positiva con qualche ingranaggio ancora da oliare e con un mercato in pieno svolgimento, l'Inter comincia a fare sul serio. Al Meazza, sold-out, contro il Monza di Raffaele Palladino e dei tanti ex nerazzurri, i vice campioni d'Europa cercheranno di iniziare il campionato con il piede giusto nonostante le difficoltà dell'impegno e una condizione ancora non al massimo.

QUI INTER – Nonostante numerosi volti nuovi nella rosa, Simone Inzaghi si affiderà a quelli conosciuti dando spazio nell'undici titolare soprattutto a chi calca l'erba del Meazza da più tempo. Ecco quindi che le uniche novità saranno tra i pali, con Yann Sommer all'esordio ufficiale da portiere dell'Inter e in attacco, con Marcus Thuram metterà in bella mostra la numero 9 davanti ai nuovi tifosi. In difesa Francesco Acerbi è out e al suo posto giocherà Stefan de Vrij. Mediana composta da Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Panchina per gli ex di turno Carlos Augusto e Stefano Sensi.

QUI MONZA – La squadra brianzola ha subito molti cambiamenti in estate e Palladino per l'esordio in campionato darà spazio a molti di loro. Tra questi i due freschi ex Danilo D'Ambrosio e Roberto Gagliardini, che si sommano a Michele Di Gregorio e Luca Caldirola. Valentin e Franco Carboni partiranno dalla panchina, sulla trequarti agirà Andrea Colpani dietro Gianluca Caprari (ex sfiorato) e Dany Mota. Assente lo squalificato Armando Izzo.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stabile, Stankovic, Asllani, Cuadrado, Sensi, Frattesi, Carlos Augusto, Correa, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Acerbi.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio, D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola, Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos, Colpani, Caprari, Mota Carvalho.

Panchina: Sorrentino, Gori, Machin, Maric, F. Carboni, Birindelli, V. Carboni, Pedro Pereira, Petagna, Bondo, A. Carboni, Cittadini, Vignato.

Allenatore: Palladino.

Squalificati: Izzo.

Indisponibili: Bettella.

ARBITRO: Colombo.

Assistenti: Baccini e Capaldo.

Quarto uomo: Mariani.

Var: Nasca (Paterna).