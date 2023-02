A un anno esatto di distanza, l'Inter torna a incrociare il Milan nel derby di ritorno in Serie A. Quello della passata stagione innescò la rimonta rossonera e allora quest'anno i nerazzurri intendono legittimare il vantaggio in classifica e anche quello psicologico derivante dall'ultimo derby, quello in Supercoppa, stravinto ben oltre il 3-0 finale.

QUI INTER – È durato pochissimo per Inzaghi il fatto di poter dire di avere tutta la rosa a disposizione, considerando i rientri di Handanovic e Brozovic. Niente da fare: nella rifinitura si è fermato Correa (risentimento muscolare alla coscia destra da valutare nei prossimi giorni). Per fortuna del tecnico nerazzurro, Lukaku ha confermato anche ad Appiano i progressi visti in Coppa Italia e si candida addirittura per una maglia da titolare a fianco di Lautaro: vivo il ballottaggio con Dzeko. Per il resto, molto probabile rivedere Skriniar dal 1' in difesa con Acerbi e Bastoni e il conseguente riposizionamento di Darmian come quinto di destra al posto di Dumfries. Onana, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco completano l'undici titolare.

QUI MILAN – Qualche dubbio per Pioli che, oltre ai lungodegenti Ibrahimovic, Maignan e Florenzi, deve fare a meno di Tomori e Bennacer. Il tecnico rossonero ha provato in settimana sia la difesa a tre che il 4-3-3, ma non è da escludere la conferma del consueto 4-2-3-1. L'idea potrebbe essere quella di piazzare un finto trequartista da appiccicare addosso a Calhanoglu. Per il resto, dal 1' Kjaer in difesa e Saelemaekers per completare il tridente con Giroud e Leao.

