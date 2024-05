Ultimo atto della stagione per quanto riguarda i match casalinghi per l’Inter neo campione d’Italia. In uno stadio Meazza stracolmo e pronto alla festa, Lautaro e compagni proveranno a regalare l’ennesima soddisfazione del campionato ai tifosi non totalmente sereni per le note vicende societarie che nelle ultime ore hanno rischiato di guastare il clima.

QUI INTER – Inzaghi, proprio come i suoi ragazzi, ha intenzione di chiudere in bellezza dinanzi al pubblico amico e allora, dopo due turni colmi di turnover, è ragionevole pensare di tornare a vedere l’undici di base. Di conseguenza, tra i pali riecco Sommer, mentre in difesa torneranno sia Pavard che Bastoni. Darmian in vantaggio su Dumfries nell’eterno duello per la fascia destra, a sinistra invece spazio a Dimarco. Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan la cerniera di metà campo pronta a innescare la Thu-La.

QUI LAZIO – Aria di rivoluzione in casa bianco celeste, con Tudor che ha ancora qualche speranza di un piazzamento Champions. Dal 1’ torna Provedel tra i pali, così come si rivedono Rovella e Pellegrini. In avanti, Castellanos preferito a Immobile per completare il tridente assieme a Zaccagni e Kamada. Out lo squalificato Romagnoli.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Carlos Augusto, Dumfries, Buchanan, Cuadrado, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Rovella, Vecino, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos.

Panchina: Mandas, Renzetti, Hysaj, Marusic, Cataldi, Guendouzi, Luis Alberto, Isaksen, Felipe Anderson, Pedro, Immobile.

Allenatore: Tudor.

Squalificati: Romagnoli (1).

Indisponibili: Sepe.

ARBITRO: Sacchi.

Assistenti: Bercigli e Palermo.

Quarto ufficiale: Santoro.

Var: Serra (Aureliano).

