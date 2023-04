Attesa finita: stasera, in un San Siro ancora sold-out, in campo Inter e Juventus per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. I veleni dell'andata, terminata 1-1, non sono ancora sopiti e già ci si incrocia di nuovo, a 25 anni esatti dal famigerato Juve-Inter di Ronaldo-Iuliano. I nerazzurri sono reduci dal passaggio alle semifinali di Champions e dal 3-0 rigenerante a Empoli: Simone Inzaghi sa come si fa in queste notti.

QUI INTER – L'infermeria si sta svuotando: stasera gli unici indisponibili saranno il lungodegente Skriniar e lo squalificato Handanovic. Ampia scelta, quindi, per Inzaghi, che valuta diversi cambi rispetto a domenica: riecco dall'inizio i vari Onana, Darmian, Bastoni, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro. Due i dubbi, uno in mezzo al campo e uno in attacco: Calhanoglu è in vantaggio su Brozovic (diffidato) e Dzeko prova a sfilare la maglia a Lukaku. Valutazioni in corso considerando il match con la Lazio domenica prossima a ora di pranzo.

QUI JUVENTUS – Proprio alla vigilia, si è fermato Vlahovic: il serbo, come svelato dallo stesso Allegri, dovrebbe restare fuori dalla contesa. Ko anche Kean (e Kaio Jorge), mentre Cuadrado è squalificato dopo aver dato spettacolo - e non in senso positivo - all'andata. In porta Perin, Bonucci dovrebbe essere preferito a Gatti, De Sciglio a destra e Di Maria-Milik in attacco. Miretti in vantaggio su Fagioli, torna Bremer, Pogba e chiesa pronti in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Panchina: Cordaz, Botis, De Vrij, D'Ambrosio, Bellanova, Gosens, Zanotti, Brozovic, Asllani, Gagliardini, Carboni, Correa, Lukaku.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: Handanovic (1).

Indisponibili: Skriniar.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

Panchina: Szczesny, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Alex Sandro, Barbieri, Paredes, Barrenechea, Pogba, Fagioli, Iling-Junior, Soulé, Chiesa.

Allenatore: Allegri.

Squalificati: Cuadrado (3).

Indisponibili: Kaio Jorge, Kean, Vlahovic.

ARBITRO: Doveri.

Assistenti: Meli e Alessio.

Quarto uomo: Mariani.

Var: Di Paolo (Di Martino).

