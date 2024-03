E adesso avanti tutta, perché battere stasera il Genoa vorrebbe dire andare a +15 dalla Juventus che ieri ha perso a Napoli. Un allungo davvero decisivo per la questione scudetto. Testa, dunque, solo alla gara di stasera, anche perché c'è tutto il tempo per pensare al Bologna e all'Atletco Madrid.

QUI INTER – Inzaghi arriva all'appuntamento odierno con qualche dubbio e ancora alcune defezioni. Restano fuori dai giochi Bastoni (squalificato), Calhanoglu (punta il Bologna) e i lugodegenti Sensi e Cuadrado. Acerbi, Frattesi e Thuram dovrebbero essere recuperati almeno per la panchina. Scontato l'impiego di Carlos Augusto nel ruolo di braccetto, mentre a destra Dumfries è favorito su Darmian. Asllani confermatissimo in cabina di regia. In attacco, Sanchez più di Arnautovic per affiancare Lautaro.

QUI GENOA – Pochi dubbi in casa rossoblu. Gilardino, a parte Matturro, Ankeye e Haps, avrà tutta la rosa a dispozione e l'idea è quella di confermare il collaudato 3-5-2 con Gudmundsson-Retegui di punta. Vasquez è recuperato e partirà dal 1'. Badelj playmaker davanti la difesa affiancato da Frendrup e uno tra Messias (favorito) e Strootman.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Darmian, Buchanan, Stankovic, Frattesi, Klaassen, Akinsanmiro, Thuram, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: Bastoni (1).

Indisponibili: Calhanoglu, Sensi, Cuadrado.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Panchina: Leali, Sommariva, Cittadini, Vogliacco, Spence, Bohinen, Strootman, Thorsby, Malinovskyi, Vitinha, Ekuban.

Allenatore: Gilardino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Matturro, Ankeye, Haps.

ARBITRO: Ayroldi.

Assistenti: Del Giovane e Mastrodonato.

Quarto ufficiale: Giua.

Var: Paterna (Doveri).

