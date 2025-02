Grandissima voglia di riscatto in casa Inter dopo l'inatteso scivolone del recupero di Firenze. Inatteso nell'epilogo e nelle dimensioni: uno 0-3 che ha fatto parecchio male ai nerazzurri, sia a livello di classifica che morale. Stasera tutti si aspettano una reazione immediata, anche perché nel frattempo il Napoli ha frenato inopinatamente in casa con l'Udinese.

QUI INTER – Inzaghi cambierà eccome rispetto alla trasferta di Firenze. Gli avvicendamenti riguarderanno ogni zona del campo ad eccezione dell'attacco: la Thu-La è imprescindibile anche considerando lo scarso contributo offerto dalle alternative a disposizione. In difesa dovrebbe rivedersi Acerbi dall'inizio: l'ex Lazio non gioca da quasi tre mesi. Dal 1' anche Pavard e Darmian (Dumfries è squalificato). Dimarco risente ancora dei postumi della febbre e quindi a sinistra si va verso la conferma di Carlos Augusto. In mezzo riecco Barella con Calhanoglu e Mkhitaryan (favorito su Zielinski). Zalewski pronto in panchina. Restano indisponibili solo Di Gennaro e Correa, quest'ultimo rientrato parzialmente in gruppo solo ieri.

QUI FIORENTINA – Anche Palladino pare intenzionato a cambiare qualcosa nell'undici di partenza nonostante l'ottima prova offerta nel recupero. Di certo mancherà Comuzzo, squalificato. Potrebbe esordire Fagioli a fianco di Mandragora in mediana. Ballottaggio in fascia: Colpani e Parisi si giocano una maglia per completare con Folorunsho sull'altro lato. Beltran ancora alle spalle di Kean. Tra i nuovi, convocati anche Zaniolo e Ndour. Out Pablo Marí e Adli.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, De Vrij, Bisseck, Zalewski, Dimarco, Asllani, Frattesi, Zielinski, Taremi, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: Dumfries (1).

Indisponibili: Di Gennaro, Correa.

FIORENTINA (4-4-1-1): De Gea; Dodò, Pograncic, Ranieri, Gosens; Folorunsho, Fagioli, Mandragora, Parisi; Beltran; Kean.

Panchina: Terracciano, Martinelli, Moreno, Cataldi, Richardson, Ndour, Colpani, Gudmundsson, Caprini, Zaniolo.

Allenatore: Palladino.

Squalificati: Comuzzo (1).

Indisponibili: Bove, Pablo Marí, Adli.

ARBITRO: La Penna.

Assistenti: Scatragli e Moro.

Quarto ufficiale: Ayroldi.

Var: Meraviglia (Fabbri).

