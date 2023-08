Dopo l'esordio vincente col Monza, l'Inter torna in campo in campionato e lo fa nella trasferta in terra sarda per affrontare il Cagliari nel posticipo serale del lunedì. Gara non banale quella contro la squadra di Ranieri che all'esordio col Torino ha dimostrato grande organizzazione e discreta pericolosità.

QUI CAGLIARI – Aria di cambiamento tattico in casa rossoblu. Secondo le ultime, il tecnico dei sardi potrebbe optare per un 3-4-3 a vocazione difensiva con l'ex canterano nerazzurro Oristanio nel ruolo di falso nueve tra Nandez e Luvumbu. Makoumbou-Sulemana cerniera di metà campo davanti a Goldaniga, Dossena e Obert. Azzi più di Augello a sinistra. Indisponibili i lungodegenti Mancosu, Rog e Lapadula.

QUI INTER – Inzaghi sembra non voler modificare l'undici di partenza rispetto al debutto col Monza e, dunque, si va verso la conferma della formazione titolare che aveva iniziato il match nove giorni fa a San Siro. Gli unici due piccoli dubbi riguardano il centrocampo e l'attacco, con Frattesi e Arnautovic che sperano di soffiare la maglia a Mkhitaryan e Thuram: molto complicato che accada. Acerbi ancora ai box, De Vrij resta il perno centrale della difesa assieme al recuperato Darmian e Bastoni. Non convocato Sanchez appena tornato a Milano.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

CAGLIARI (3-4-3): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Nandez, Oristanio, Luvumbu.

Panchina: Aresti, Scuffet, Capradossi, Di Pardo, Augello, Prati, Viola, Deiola, Kourfalidis, Jankto, Shomurodov, Pavoletti.

Allenatore: Ranieri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Mancosu, Rog, Lapadula.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Stankovic, Bisseck, Stabile, Cuadrado, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Agoume, Sensi, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Acerbi, Sanchez.

ARBITRO: Fabbri.

Assistenti: Mondin e Di Iorio.

Quarto uomo: Ayroldi.

Var: Marini (Longo).

