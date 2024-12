Ultimo appuntamento del 2024: l'Inter gioca a Cagliari, trasferta da sempre complicata. I sardi sono reduci da 4 ko di fila tra campionato e Coppa Italia, ma in questa stagione hanno già bloccato Roma, Milan e Juventus. Inzaghi conosce bene le trappole che possono presentarsi nel match odierno, ma al contempo non intende perdere terreno dalla vetta della classifica prima della Supercoppa.

QUI CAGLIARI – I rossoblu non hanno particolari problemi di formazione: Nicola recupera anche Mina e, di conseguenza, l'unico assente resta Luvumbo. Un paio di dubbi: Viola o Gaetano nel ruolo di rifinitore e Obert o Felici in fascia, con Augello che si sposta a seconda del compagno di corsia. Piccoli sarà il punto di riferimento avanzato, in porta Sherri preferito ancora a Scuffet.

QUI INTER – Inzaghi continua ad avere assenze soprattutto in difesa: ai lungodegenti Pavard e Acerbi si aggiunge ancora Darmian, sempre dolorante a un ginocchio dopo la botta subita in Coppa Italia. Rispetto al match con il Como, dovrebbe però tornare titolare De Vrij nel cuore del pacchetto arretrato andando a completare la linea assieme a Bisseck e Bastoni. Per il resto, dentro i 'soliti noti': Dumfries e Dimarco quinti; Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan cerniera di centrocampo; Thuram e Lautaro in attacco. Poche chance di vedere dal 1' Zielinski e Frattesi, nonostante entrambi abbiano dato ottime risposte fisiche nelle ultime uscite.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Augello; Piccoli.

Panchina: Scuffet, Ciocci, Palomino, Wieteska, Azzi, Prati, Kingstone, Marin, Deiola, Jankto, Felici, Gaetano, Lapadula, Pavoletti.

Allenatore: Nicola.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Luvumbo.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, Palacios, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Zielinski, Correa, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pavard, Acerbi, Di Gennaro, Darmian.

ARBITRO: Doveri.

Assistenti: Mondin e Moro.

Quarto ufficiale: Giua.

Var: Serra (Maresca).

